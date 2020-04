Le golfe Persique reste à jamais Persique et une « mer de paix et d'amitié » avec les voisins (Téhéran)

« Le golfe Persique est une source intarissable qui a été et continue d'être, comme elle était depuis des siècles et des siècles, ouvert et généreuse à ses voisins, et cela indépendamment de leurs couleurs, de leurs races et de leurs langues », a insisté le diplomate iranien dans un tweet émis ce mercredi 29 avril à l’occasion de la Journée du golfe Persique.

Le 10 ordibehesht (30 avril) est marqué dans le calendrier iranien par la Journée nationale du golfe Persique, une occasion pour s’initier davantage à cette vaste étendue d’eau qui, depuis la nuit des temps, a toujours été connue et reconnue par son épithète « Persique ».



Cette date coïncide avec l'anniversaire de l’offensive militaire réussie du Roi Abbas Ier de Perse en 1622, qui chassa la marine portugaise du détroit d'Hormuz, une voie navigable qui sépare le golfe Persique de la mer d'Oman, mettant ainsi fin à la domination des Portugais sur les côtes méridionales de l’Iran.



Le golfe Persique a une riche histoire datant de plus de cinq millénaires. Carrefour commercial et lieu d’échange permanent entre Orient et Occident, il est devenu, à la suite de la découverte des premiers gisements de pétrole il y a à peine plus d’un siècle, une zone stratégique au centre de tensions et d’enjeux économiques et géopolitiques sans précédent au niveau régional et international.



La cartographie occidentale du golfe Persique révèle une vérité historique importante : depuis l’antiquité gréco-romaine, cette région maritime a toujours été connue par sa nomination d’origine : le 'Sinus Persicus' des Latins qui devient le 'golfe Persique' dans les langues modernes européennes.