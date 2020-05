L'Iran a démenti les allégations américaines sur un prétendu «atermoiement» dans l'échange de prisonniers

« Mettez fin à l’exagération ! Depuis septembre 2018, le Dr Zarif a mis la question de "la vaste échange des prisonniers" sur la table et a appelé les États-Unis à agir de manière responsable à l’égard des Iraniens pris en otage aux Etats-Unis et dans d'autres pays », écrit Abbas Moussavi dans un message Twitter.

Il a poursuivi : « Jusqu'à présent, votre régime a réagi avec négligence et a mis leur vie en danger. Le monde a fixé les yeux sur vos actions, et non pas sur vos mots. Libérez nos compatriotes ! »