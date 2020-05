L’Iran donne un permis de séjour aux ressortissants étrangers investissant sur son territoire

Selon la base d'information du ministère iranien de l’Intérieur ; Babak Dinparast, se référant à l'approbation de cette initiative, proposée par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires économiques et des Finances, le 6 juillet 2019, Babak Dinparast a déclaré : « Selon la récente loi, le ministère de l'Intérieur a été chargé d'investir, dans un délai d'un mois au plus tard, au moins 250.000 dollars ou équivalent dans d'autres devises, pour les investisseurs étrangers, dans des banques et des établissements de crédit avec des dépôts à long terme ou le même montant en Iran. Les investisseurs étrangers peuvent bénéficier en échange d'un permis de résidence permanent de cinq ans en Iran. »

Les formulaires de demande ont été préparés en langues persane, anglaise et arabe et ont été notifiés aux autorités compétentes afin qu'elles puissent être accessibles sur les sites Web des Ministères iraniens des affaires étrangères, de l'intérieur et de l'Organisation des investissements étrangers et des Aides économiques et Techniques du pays ainsi que de la Banque Central nationale.