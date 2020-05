Iran: la production nano-technologique du profilé aluminium

Selon un rapport du Comité iranien du développement de la nanotechnologie, Ehsan Bakhshi, le directeur technique et commercial du complexe d'aluminium Alborz a déclaré samedi: "En 2019, l'importation de ce type de tôle aluminium a été bloquée à cause des sanctions américaines. Il y a seulement 3 pays dans le monde qui possèdent la technologie de la fabrication de ce type de tôle d'aluminium, y compris les Pays-Bas qui ont refusé de délivrer à l'Iran ce produit. Après un an d'étude et de recherche, le complexe d'aluminium Alborz a pu atteindre à la technologie de la production de la tôle et du profilé aluminium d'une surface anodisée nano-structurées avec une résistance spéciale à l'abrasion et à la corrosion. L'Iran est le seul pays du Moyen-Orient qui déteint cette technologie.

L'Iran fabrique annuellement 5,000 tonnes de ce produit.