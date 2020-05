Iran: des tablettes du patrimoine mondial de Gilan dévoilées

Le 5 juillet 2019, le Secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO en Iran a annoncé l'inscription de la forêt hyrcanienne sur la Liste du patrimoine mondial.



La forêt hyrcanienne a accordé aux zones une richesse unique de diversité biologique, ses espèces endémiques et menacées, sa beauté naturelle et ses chefs-d'œuvre de la nature créatrice de génie sous la forme de cette ancienne forêt. Le nord de l'Iran comme le long de la bande a des conditions naturelles, économiques et sociales diverses. Il se caractérisait par diverses conditions écologiques de 550 à 2200 mm de précipitations, une élévation de zéro à 5671 m et divers paysages végétaux des conifères aux feuillus aux plantes méditerranéennes. Ces conditions ont provoqué une grande diversité d'espèces. C'est en raison de sa diversité écologique qui est riche en espèces reliques que certains d'entre eux se référaient à la période tertiaire.

La forêt hyrcanienne contient les habitats naturels les plus importants et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux qui contiennent des espèces menacées de valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation. Il contient également des phénomènes naturels superlatifs ou des zones d'une beauté naturelle exceptionnelle et d'une importance esthétique.

Il s'agit d'exemples remarquables dans le dossier des processus géologiques importants en cours dans le développement des formes de relief et des caractéristiques géomorphiques ou physiographiques importantes. C'est également un exemple exceptionnel représentant d'importants processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes terrestres, et des communautés de plantes.

«Chador Shab», une sorte de tissage dans le nord du village iranien. Le village de Qassemabad dans le comté de Roodsar, province de Gilan, est internationalement connu pour ses costumes traditionnels. Cependant, le Chador Shab, une sorte de vêtement extérieur fait maison pour les femmes, est également tissé par des tisserandes dans cette région. Le Chador Shab coloré est tissé à l'aide de fils de coton, de laine et de soie et est noué autour de la taille des femmes pour éviter l'humidité ou utilisé comme couvre-lit ou sac à main.

Selon les statistiques mondiales, sur les 48 villes et villages du monde qui ont été enregistrés comme ville ou village d'artisanat du monde, 40 villes appartiennent à l'Asie-Pacifique, 6 villes à l'Amérique latine et 2 villes à l'Europe.



Si l'on se réfère au premier rang de l'Iran en termes de nombre de villes et de villages enregistrés comme villages d'artisanat du monde, l'Iran est au premier rang mondial en enregistrant 11 villes et 3 villages mondiaux, ce qui signifie au total 14 villes et villages d'artisanat.

Le directeur général de l'Organisation du patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat de Gilan, le 28 janvier 2020, a annoncé l'enregistrement mondial du village de Qasem Abad de la ville de Rudsar en tant que village mondial de Chadorshab tissé par le Conseil mondial de l'artisanat.

