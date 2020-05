La Tour Azadi de Téhéran fête ses 50 ans

Ali-Reza Hafezi, tout en félicitant le 18 mai, qui marque la Journée mondiale des musée( JIM) t la semaine du patrimoine culturel, a déclaré : « La Tour Azadi, en tant que symbole national de l'Iran, est parmi les tours les plus importantes et les plus uniques au monde qui jouit d'une grande importance et d'une grande notoriété à l'échelle internationale. »

Evoquant certaines activités culturelles et artistiques, telles que des programmes liés à la solidarité avec les pays dans la lutte contre la propagation du coronavirus, via cette tour emblématique, cette autorité a déclaré : « Ces activités ont eu de bonnes répercussions internationales ».

M. Hafezi, a déclaré : « Actuellement, le complexe est prêt à rouvrir et nous attendons l'annonce des organisations concernées à cet égard. ».

Il a ajouté : « Dans le contexte de l'épidémie de la maladie de Covid-19, où la Tour Azadi de Téhéran n'a pas pu accueillir de touristes nationaux et étrangers, nous nous sommes concentrés sur les activités en ligne et le cyberespace. Nos programmes sont accessibles sur le site de la Tour à l’adresse suivante : azadi-tower.com

Conçue par l'architecte Hossein Amanat qui gagne le projet en 1966 à l'âge de 24 ans, la tour marie les styles architecturaux sassanides et islamiques. Elle mesure 45 m de haut et est entièrement recouverte de quelque 25 000 plaques de marbre blanc d'Ispahan.

Un musée et quelques fontaines se trouvent sous la tour, située sur la place Azadi qui possède une superficie de 50 000 m2 (5 hectares).

Il est l'un des symboles de la ville de Téhéran.

La journée internationale des musées (JIM) est un événement organisé par le Conseil international des musées (ICOM), qui a lieu tous les ans autour du 18 mai. Chaque année, l’événement met en valeur un thème particulier, au cœur des préoccupations de la communauté muséale internationale.