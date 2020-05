La force de dissuasion iranienne s'améliore

Ce communiqué du ministère iranien de la Défense, publié samedi à l'occasion du 38ème anniversaire de la libération de Khorramshahr, affirme: "La défaite des agresseurs dans le domaine de la guerre douce et des sanctions oppressives nécessite la vigilance et la connaissance parfaite des complots des ennemis contre la Révolution islamique."

"L'industrie iranienne de la défense, avec l'approche révolutionnaire de ses experts engagés, s'est attachée pendant les quarante dernières années à faire avancer le pays, à briser la barrière des sanctions et à renforcer la force défensive iranienne. Aujourd'hui aussi l'industrie iranienne de la défense, avec une ferme motivation et une vivacité grandissante, a fait de la promotion de la force de dissuasion iranienne et de l'amélioration des forces armées de l'Iran islamique son principal objectif.", a noté le ministère iranien de la Défense.

Ce communiqué ajoute: " Tenant compte de l'ouverture d'un nouvel horizon dans la lutte pour la Palestine après la victoire de la Révolution islamique en 1979, tenant compte de l'émergence du front de Résistance et en considérant le changement de l'équilibre des forces en faveur des combattants de la justice, le ministère iranien de la Défense soutiendra le front de Résistance de toutes ses forces et s'améliora ses potentialités défensives, parce que nous ne pouvons parler à un ennemi irrationnel et arrogant qu'avec une grande autorité et en position de force."

Le 24 mai 1982, au cours de la guerre imposée (1980-1988), la ville de Khorramshahr, au sud-ouest d'Iran, a été libérée par des forces iraniennes après 19 mois d'occupation par l'armée Baathiste de l'Irak. Cette journée est célébrée chaque année en Iran afin de commémorer les martyrs de cette opération victorieuse et pour mettre en relief l'esprit de la Résistance et de l'héroïsme de la grande nation iranienne.