5 universités iraniennes figurent parmi les 100 meilleures d'Asie

Le « Times Rankings » est l'un des systèmes de classement internationaux les plus prestigieux qui, en 2013, a réalisé pour la première fois le classement des universités asiatiques aux côtés de ses classements internationaux.

Toujours selon le rapport, 40 universités représentaient la République islamique d'Iran de ce classement, dont cinq figurent parmi les 100 meilleures d'Asie.

« Dans le classement asiatique du Times 2020, figure 40 universités iraniennes, dont l'Université de technologie de Nochirvani de la ville de Babol au Nord, l'Université de technologie de Charif et l'Université de technologie d'Amirkabir, à Téhéran, avec respectivement les rangs 48, 75 et 83, sur la liste et qui se classant toujours respectivement de la première à la troisième place pour l’Iran », se félicite M.Dehqani.

Ce système de classement (Le Times Higher Education Rankings) est le seul tableau de performance mondial qui évalue les universités par rapport aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

THE (Times Higher Education) fournit des données de performance fiables sur les universités aux étudiants et à leurs familles, aux universitaires, aux dirigeants universitaires, aux gouvernements et à l'industrie depuis 2004.

Le classement mondial des universités, est la liste définitive des meilleures universités du monde, comprenant plus de 1 250 établissements dans 86 pays en 2019. C'est le seul tableau de classement universitaire mondial à juger les universités à forte intensité de recherche dans chacune de leurs universités. Missions principales: enseignement (l'environnement d'apprentissage); recherche (volume, revenus et réputation), perspectives internationales (personnel, étudiants et recherche); citations (influence de la recherche); revenu de l'industrie (transfert de connaissances). Il utilise 13 indicateurs de performance soigneusement calibrés pour fournir les comparaisons les plus complètes et les plus équilibrées, et toutes les données sont auditées de manière indépendante par la société de services professionnels PricewaterhouseCoopers (PwC), faisant du THE World University Rankings le seul classement mondial des universités à être soumis à un examen complet et indépendant.

Sous l'égide de THE World University Rankings, et en utilisant la même gamme de mesures de performance, il publie également une série de classements régionaux et thématiques très appréciés, y compris THE Asia University Rankings, THE Latin America University Rankings et THE Young University Rankings. On utilise également ces données, combinées à une enquête annuelle sur la réputation académique auprès de 10 000 chercheurs à travers le monde, pour produire le classement mondial de la réputation qui examine les meilleures universités du monde uniquement sur la base de leur prestige académique.