Un couple motard de Lorestan propage le message de paix des Iraniens

Madame et Monsieur Saremi, de la province de Lorestan à l'ouest d'Iran, se sont lancés, depuis 7 ans, dans une aventure touristique et culturelle en vue de visiter les régions iraniennes et les pays étrangers en moto.

Tenant compte de la pandémie de COVID-19, ils ont annoncé l'expression de "Santé de l'individu, Santé de la société" comme leur slogan.

Leila (42 ans) et Kianoush (47 ans) sont natifs de la ville de Boroujerd dans la province de Lorestan mais pour le moment ils résident à Téhéran. Outre les différentes provinces iraniennes, ils ont déjà visité la Géorgie, l'Irak, la Turquie et la République d'Azerbaïdjan en vue de transmettre le message de paix de la grande nation iranienne. Ils précisent qu'ils respectent les gestes barrières et les protocoles de santé lors de leurs déplacements, et même à cause de la pandémie de coronavirus, ils ont annulé leur voyage à la destination de l'Europe de l'ouest.