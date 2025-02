L'Université du Michigan a suspendu un groupe pro-palestinien pour 2 ans

L'association Students Allied for Freedom and Equality, également connue sous le nom de SAFE, a été accusée d'avoir violé les normes de conduite de l'université pour les organisations étudiantes reconnues à la suite d'une manifestation au printemps dernier devant la maison d'un régent et d'une manifestation sans autorisation de l'école sur son campus d'Ann Arbor.

Les tensions liées à la guerre entre Israël et le Hamas ont conduit à des manifestations émouvantes sur les campus américains, notamment à une vague de campements de tentes pro-palestiniens qui ont conduit à environ 3 200 arrestations.

Mercredi, le président Donald Trump a signé un décret appelant à une action énergique pour lutter contre l’antisémitisme sur les campus universitaires et promettant de poursuivre les contrevenants et de révoquer les visas des étudiants internationaux reconnus comme étant des « sympathisants du Hamas ».