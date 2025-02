Ansarallah du Yémen : l'Iran a joué un rôle clé dans le soutien à l'axe de la Résistance

Lors d'une cérémonie marquant dimanche l'anniversaire de la mort en martyr de Saleh Ali al-Sammad, membre du mouvement Ansarallah et président du Conseil politique suprême du Yémen il s'est exprimé en ces termes : « Nous honorons le souvenir de notre cher frère et leader martyr, le président Saleh al-Sammad, en raison de ses efforts, de ses luttes, de ses sacrifices et de son rôle éminent. »

Il est à noter que Saleh Ali al-Sammad est tombé en martyr lors d'une attaque aérienne menée par des avions de chasse de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite dans la province d'al Hudaydah, au Yémen.

Plus loin dans son discours, le leader d'Ansarallah au Yémen a présenté ses condoléances aux combattants des Brigades al-Qassam, au mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas et au peuple palestinien pour la mort en martyr de Mohammed Deif, grand commandant, ainsi que d'autres commandants martyrs.

« La cohésion des Brigades al-Qassam a joué un rôle important dans la victoire de la Résistance lors de l'Opération de la Tempête d'al-Aqsa. »

« Le soutien au peuple de Gaza est accompli sur la base d’une responsabilité et d’un devoir religieux », a-t-il soutenu. Et d'ajouter: « Les États-Unis et le régime sioniste ont tenté d'éradiquer la Résistance en attaquant Gaza. »

Al-Houthi a déclaré que « les ennemis cherchent à compenser leur défaite à Gaza en commettant des crimes en Cisjordanie. »

« Nos ennemis sont rancuniers, avides et cruels, c'est pourquoi ils commettent les crimes les plus odieux », a-t-il dénoncé.

Dans une autre partie de son discours il a évoqué le rôle de l'Iran au sein de l'axe de la Résistance pour dire: « L'Iran a joué un rôle majeur dans le soutien à l'axe de la Résistance. Si l'ennemi avait remporté la victoire à Gaza, il aurait attaqué les autres pays voisins. »

« L'Occident s'est tenu aux côtés du régime sioniste, c'est pourquoi l'Oumma musulmane doit également se tenir aux côtés de la résistance », a-t-il réitéré.

Le leader d'Ansarallah au Yémen a souhaité que la mise en œuvre de l'accord du cessez-le-feu à Gaza et au Liban soit achevée et finalisée.

« Nous sommes prêts à intensifier les tensions contre l'ennemi en cas de violation du cessez-le-feu à Gaza et au Liban », a-t-il averti.