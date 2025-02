Au moins 70 Palestiniens tués par Israël en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année 2025

Parmi les victimes figurent 10 enfants, une femme et deux personnes âgées, a ajouté le ministère dans un communiqué.

Le ministère a expliqué que 38 personnes ont été tuées à Jénine, 15 à Tubas, six à Naplouse, cinq à Tulkarèm, trois à al-Khalil, deux à Bethléem et une à Qods-Est.

Le 21 janvier, l'armée israélienne a lancé une attaque contre la ville de Jénine et son camp de réfugiés, tuant au moins 26 Palestiniens. L'offensive a ensuite été étendue à la ville de Tulkarèm, où au moins trois Palestiniens ont été tués.

L'escalade israélienne en Cisjordanie est survenue après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu et d'un accord d'échange de prisonniers à Gaza le 19 janvier, après 15 mois de guerre génocidaire israélienne qui a tué plus de 47 500 Palestiniens et réduit l'enclave en ruines.

Depuis le début de la guerre d'Israël contre Gaza en octobre 2023, plus de 900 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie dans des attaques des forces israéliennes et des colons extrémistes.