Les États-Unis sont un agresseur un menteur (l'ayatollah Khamenei)

L'ayatollah Khamenei, le Guide de la révolution islamique, lors d’une rencontre, dimanche matin, avec les érudits, les récitants et les mémorisateurs du Coran qui ont participé au 41e concours international du Coran, a qualifié les miracles continus du Coran et du Prophète Muhammad (SAWA) d'immense bénédiction pour l'humanité et l'univers, soulignant qu'en s'engageant et en récitant le Coran, les individus devraient reconnaître pleinement qu'ils sont confrontés au miracle du dernier message.

Il a insisté sur le fait qu'en s'engageant dans le Coran et en le récitant, les individus devraient reconnaître pleinement qu'ils sont en présence du miracle du dernier messager. Expliquant plus en détail le concept coranique de tawakkul (confiance en Dieu), le dirigeant a déclaré : « Selon le saint Coran, quiconque place sa confiance en Dieu, il lui suffit ; par conséquent, si les conditions du tawakkul sont remplies, cette promesse divine se réalisera certainement».

L'ayatollah Khamenei a décrit la confiance dans les promesses réelles de Dieu comme la condition mentale préalable pour s'en remettre à lui et a ajouté : « Il faut avoir la certitude absolue, sans aucun doute, que par la permission de Dieu, même l'impossible deviendra possible ».

Il a noté que la victoire de la population de Gaza sur les régimes sioniste et américain est un exemple de la réalisation de l'impossible. Si l'on avait dit que les habitants de la petite région de Gaza se battraient contre une grande puissance comme les États-Unis et en sortiraient victorieux, personne ne l'aurait cru. Mais cet événement apparemment impossible s'est réalisé avec la permission de Dieu », a-t-il déclaré.

Le Guide de la Révolution a cité la présence dans le domaine de l'action comme la deuxième condition de l'accomplissement du verset coranique « Quiconque place sa confiance en Dieu, Il lui suffira » et a déclaré que dans chaque domaine, Dieu a assigné une partie de la responsabilité aux êtres humains. « Si, en plus de la certitude mentale dans les promesses de Dieu, ces devoirs sont également remplis, il ne fait aucun doute que toute tâche, même si elle semble impossible, deviendra réalisable».

Selon l'ayatollah Khamenei, la confrontation avec l'arrogance mondiale ne se limite pas à la nation iranienne, mais « la différence entre la nation iranienne et les autres est qu'elle a le courage d'affirmer cette réalité que les Etats-Unis sont un agresseur, un menteur, un trompeur et un colonialiste qui n'adhère à aucun principe humain ». C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, la nation iranienne chante « À bas l'Amérique », tandis que les autres n'ont pas le courage d'exprimer ces vérités, de s'opposer aux États-Unis et de jouer leur rôle dans la lutte contre l'arrogance mondiale - c'est pourquoi ils n'obtiennent aucun résultat souhaitable.

Dans une autre partie de son discours, le dirigeant a décrit les 46 années de patience et de persévérance de la nation iranienne face à l'alignement de toutes les puissances arrogantes comme la raison de la croissance du pays dans différents domaines.

Il a ajouté : « Non seulement la nation iranienne n'a pas souffert de cette confrontation, mais elle a également avancé et progressé dans tous les domaines ».

Le Leader a également cité la formation de milliers de jeunes et d'adolescents qui récitent et mémorisent le Coran dans tout le pays comme un exemple des progrès spirituels de la nation.

Sur le plan matériel également, le pays s'est développé, avec plusieurs réalisations majeures menées par la jeunesse, a-t-il déclaré, ajoutant : « Ces progrès, avec la confiance en Dieu, se poursuivront jusqu'à ce que la nation atteigne son apogée et la position souhaitée. »