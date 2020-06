Développement de l'industrie du méthanol avec la technologie iranienne

Au cours des trois prochaines années, l'Iran deviendra le plus grand fabricant de méthanol au monde avec une participation de 54%, et la capacité de production pétrochimique du pays atteindra plus de 19 millions de tonnes par an.



Avec cette augmentation, l'Iran sera en avance sur la Chine et les États-Unis dans la production de méthanol, cependant, des efforts devraient être poursuivis visant à développer progressivement le savoir-faire technique pour fabriquer l'équipement requis par l'industrie iranienne de la pétrochimie et du méthanol.

La plupart des complexes pétrochimiques iraniens ont été créés avec des connaissances techniques étrangères auparavant, et des équipements complexes sont généralement importés de l'étrange; en raison du durcissement des sanctions après le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire, les experts iraniens ont travaillé pour développer des connaissances techniques, et des efforts ont été faits pour achever la construction d'équipements dans le pays, au point que la part de la production nationale dans la plupart des projets pétroliers et gaziers est désormais de 100%.

Et le succès de l'Iran dans la construction de la tour de production de méthanol, qui contribue en plus à répondre aux besoins locaux, fournissant 3 à 5 millions de dollars de la monnaie forte du pays.

En plus de la part de l'Iran de 50% dans la production mondiale de méthanol, ce sera le premier sur le marché de ce produit dans les années à venir, et l'Iran peut également devenir une source d'équipement dans cette industrie, avec l'exportation de méthanol, en fonction de la capacité locale de fabrication de l'équipement requis et des connaissances techniques de ce produit.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**