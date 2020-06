L'Iran appelle à un engagement mondial dans la lutte contre le terrorisme

«La lutte contre le terrorisme doit être une action mondiale, et il est impératif que tous les pays s'y engagent», a déclaré mercredi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, à propos des récents affrontements qui ont eu lieu près de la frontière irano-turque commune entre les éléments terroristes et Forces militaires turques.

Mousavi a déclaré que les médias turcs ont rapporté mardi soir une armure entre des éléments de groupes terroristes et des forces militaires turques près de la frontière irano-turque, qui a blessé deux gardes-frontières turcs, dont l'un a succombé à ses blessures, selon des sources turques.



Selon les gardes-frontières de la province iranienne d'Azerbaïdjan occidental, un obus de mortier a frappé le territoire de la République islamique d'Iran à la suite de cet affrontement, qui n'a fait aucun blessé, a déclaré Mousavi, ajoutant que divers aspects de l'incident sont faisant l’objet d’une enquête par les agents des frontières des deux pays.

Mousavi a exprimé ses condoléances aux victimes de l'incident et a condamné le passage d'éléments terroristes entre les deux pays et les attaques terroristes à la frontière et les forces militaires iraniennes et turques.

«Comme nous l'avons annoncé à plusieurs reprises, la lutte contre le terrorisme doit être une action mondiale, et il est nécessaire que tous les pays s'y engagent, et tant que certains pays continueront de soutenir ces terroristes, nous serons malheureusement témoins de leurs crimes», a-t- il ajouté.

Ces remarques sont intervenues après que les gardes-frontières iraniens ont dû empêcher l'infiltration d'éléments du PKK dans le pays après que les terroristes se soient engagés dans une confrontation avec les forces militaires turques près des frontières de la province de l'Azerbaïdjan occidental.



Un soldat turc a été tué et un autre blessé après que des militants kurdes soupçonnés d'être du PKK ont lancé un raid sur un avant-poste turc dans la zone frontalière avec l'Iran mardi soir. L'attaque a provoqué un affrontement intense et des échanges de tirs.

