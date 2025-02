L'Iran salue l'appel du PKK à déposer les armes

Selon l’IRNA, Esmail Baqaï réagissant ce vendredi 28 février à un appel du chef du PKK en Turquie à rendre les armes, a déclaré : « La République islamique d'Iran salue tout processus qui conduit à mettre fin au terrorisme et à renforcer la sécurité dans la Turquie voisine, et espère que cette évolution aura également des effets positifs dans la région. »

Un représentant du Parti de la démocratie et de l'égalité des peuples de Turquie a tenu une conférence de presse, jeudi 27 février à Istanbul, lisant une déclaration d'Abdullah Öcalan, le citant et déclarant : « Tous les groupes doivent déposer les armes et le Parti des travailleurs du Kurdistan doit se dissoudre.

La déclaration d'Öcalan stipule : « J'appelle tous les groupes à déposer les armes et j'en assume la responsabilité historique. » J'appelle le Parti des travailleurs du Kurdistan à tenir une conférence générale et à décider de se dissoudre.

Abdullah Ocalan, le chef de file historique du PKK, détenu depuis 1999 en Turquie, a appelé à la dissolution du mouvement armé, qu'il a lui-même créé dans les années 1970.