L'Iran prêt à renforcer la coopération avec les Émirats arabes unis sur la base d'intérêts mutuels (ministre adjoint iranien)

La première réunion du comité conjoint pour les consultations politiques entre la République islamique d'Iran et les Émirats arabes unis (EAU) s'est tenue vendredi à Abou Dhabi, Majid Takht-Ravanchi et Lana Nusseibeh, ministre adjoint des affaires étrangères des EAU pour les affaires politiques, étant à la tête des délégations des deux pays.

Au cours de la réunion, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans les domaines politique et économique, ainsi que les développements régionaux et internationaux.

Au cours de la réunion, Majid Takht-Rawangi a souligné l'importance du comité mixte de consultations politiques et son rôle dans le renforcement de la coordination pour stimuler les relations bilatérales et échanger des points de vue sur les développements régionaux et internationaux, exprimant l'espoir que, grâce à des réunions régulières, les deux parties accéléreront la mise en œuvre des accords bilatéraux et identifieront de nouveaux domaines de coopération.

Il a expliqué les positions de la République islamique d'Iran concernant les développements régionaux et internationaux, soulignant la nécessité d'une cohésion et d'une unité de vues des pays islamiques face aux crimes de l'entité sioniste en Palestine et à ses actions déstabilisatrices dans la région.

La prochaine réunion des ministres des affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sera l'occasion d'adopter une position unifiée contre les dangereux plans sionistes-américains de génocide et de déplacement forcé du peuple palestinien sans défense à Gaza.

Pour sa part, Lana Nusseibeh, ministre adjointe des affaires étrangères des Émirats arabes unis pour les affaires politiques, a souligné la volonté et l'intérêt des hauts fonctionnaires des Émirats arabes unis pour le renforcement et l'élargissement des relations avec l'Iran dans tous les domaines.

Elle a exprimé l'espoir que, grâce à l'échange de vues dans le cadre de la réunion conjointe de consultations politiques, les deux parties seront en mesure de suivre la mise en œuvre des accords de manière mieux coordonnée.

Au cours de la réunion, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la convocation de la commission économique mixte et des commissions des affaires consulaires et des garde-côtes, et se sont déclarées prêtes à accélérer la finalisation des accords et des protocoles d'accord de coopération inscrits à l'ordre du jour des deux pays.