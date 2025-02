Selon l’agence de presse palestinienne SAMA, le journal israélien indique que les tentatives du Hamas de parvenir à un accord avec Israël faisaient en réalité partie d’une opération de tromperie et de piège.

« L’opération est intervenue alors que l'armée israélienne considérait l’Iran et le Hezbollah comme la principale menace, reléguant Gaza à un danger secondaire », a reconnu le journal.

« Les commandants militaires pensaient que la prochaine guerre d'Israël se déroulerait sur plusieurs fronts, mais les ennemis d'Israël étaient mieux préparés à une telle confrontation », note encore The Times of Israel.

Le journal ajoute que l’attaque du 7 octobre a complètement fait s’effondrer la conviction israélienne selon laquelle le conflit avec le Hamas restait sous contrôle.

Citant toujours les études, le journal prétend également qu’un axe dirigé par l’Iran aurait élaboré un plan pour la destruction d’Israël.

Enfin, le Times of Israel conclut que les décisions militaires et de renseignement prises par Israël à la veille du 7 octobre reposaient sur de mauvais calculs et des évaluations erronées de plusieurs années concernant le Hamas.