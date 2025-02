L'Iran condamne l'attentat terroriste au Pakistan

Dans une déclaration faite cet après-midi, M. Baghaï a évoqué l'incident terroriste qui a visé la mosquée de l'université Haqqaniya dans la ville pakistanaise de Peshawar, coïncidant avec les prières du vendredi, et qui a fait des victimes parmi les fidèles blessés ou tués.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a présenté ses condoléances et sa sympathie aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement et au peuple pakistanais, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a réitéré la position de principe et constante de la République islamique d'Iran, qui condamne fermement le terrorisme, l'extrémisme et la violence sous toutes leurs formes et manifestations, et a déclaré que la prévention et la lutte contre ce phénomène odieux dépendent de la coopération et de la coordination entre tous les pays de la région et d'une confrontation durable avec les auteurs, les organisateurs, les partisans et les bailleurs de fonds du terrorisme.