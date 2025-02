Visite du représentant du Guide suprême de la RII auprès des familles des commandants martyrs du Hezbollah libanais à Beyrouth

Téhéran (IRNA)- Le représentant du Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, a rendu visite, ce vendredi, aux familles des commandants martyrs du Hezbollah libanais à Beyrouth et leur a transmis les salutations, les félicitations et les condoléances du Leader. Il a également offert un exemplaire du Saint Coran au nom de l’Ayatollah Khamenei aux familles des martyrs : Seyyed Hassan Nasrallah, Seyyed Hachem Safieddine, Ali Karaki, Fouad Chokr, Ibrahim Aqil, Hussein Hozaymeh, Souheil Hussein Hosseini et Mohammad Afif.

Ce jeudi soir, 28 février 2025, au nom du Guide suprême de la Révolution islamique, M.Akhtari, son réprésentant, s’est rendu au domicile des familles des commandants martyrs du Hezbollah libanais : Seyyed Hassan Nasrallah, Seyyed Hachem Safieddine, Ali Karaki, Fouad Chokr, Ibrahim Aqil, Hussein Hozaymeh, Souheil Hussein Hosseini et Mohammad Afif. Il leur a transmis les salutations, les félicitations et les condoléances de l’Ayatollah Khamenei. Lors de ces rencontres, les familles des martyrs ont exprimé leur gratitude envers l’Ayatollah Khamenei et ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la voie honorable des martyrs, ainsi que celle des commandants tombés au combat, jusqu’à l’atteinte de leurs objectifs et la fin du régime d’Occupation sioniste. Il a également remis un exemplaire du Saint Coran et de souvenirs offerts par le Guide suprême aux familles des martyrs.