Iran : 128 millions de tonnes de produits agricoles prévus d’ici fin mars 2021

Selon le rapport du ministère samedi 27 juin, sur le volume de la production agricole nationale, Chahrokh Chajari a ajouté: il est prévu que durant cette année civile iranienne le volume de la production agricole augmentera à plus de 86 millions de tonnes.

Il a ajouté que la production de produits horticoles est passée à plus de 23 millions de tonnes l’année civile dernière et devrait atteindre 24,7 millions de tonnes cette année.

Selon M.Chajari, la production de produits animaux devrait passer de 15,6 millions de tonnes l’année dernière à 16 millions de tonnes cette année.

« La production aquatique atteindra 1,4 million de tonnes toujours cette année », a conclu le chef adjoint de la Planification et de l'Economie du ministère du Jihad pour l'Agriculture.

