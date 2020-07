L'Iran hérite de 10% du patrimoine culturel du monde

Dimanche soir, Mohammad Mojtaba Hosseini, vice-ministre iranien de la Culture a inauguré la plateforme de la visite virtuelle des trésors du centre culturel Niavaran au nord de Téhéran. Le poster de l'événement musical Iran-Autriche aussi a été dévoilé par ce responsable culturel de la République islamique d'Iran.

Mohammad Mojtaba Hosseini a également déclaré: "Lors de la visite de Teresa Indjein, vice-ministre autrichienne des Affaires étrangères, en Iran, les préparatifs de ce programme commun ont été planifiés et cela conduira aux grands événements dans les activités culturelles et artistiques conjointes irano-autrichienne."

Mettant en relief les activités de l'Association d'amitié Iran-Autriche dans le rapprochement culturel de deux grandes nations iranienne et autrichienne, Hosseini a déclaré: "La tenue de l'événement musical Iran-Autriche sera un point de départ pour les coopérations à long terme entre les deux pays amis dans d'autres domaines culturels et artistiques."

Dans le cadre de ce programme, le poster de l'événement musical Iran-Autriche aussi a été dévoilé.

Au cours de cette cérémonie, les responsables culturels du pays se sont déclarés satisfaits du volume d'activités culturelles conjointes entre l'Iran et l'Autriche. Les relations culturelles entre l'Iran et l'Autriche sont solides et stables depuis l'époque safavide jusqu'à aujourd'hui.

Le 30 juin 2020, l'IRNA a rapporté que Le PDG de la Fondation iranienne de Roudaki, Mahdi Amir Fazli et l'adjoint technique de l'Opéra d'État de Vienne, Christopher Widauer se sont parlés en vidéoconférence à propos des collaborations conjointes, y compris la rénovation de la salle Vahdat de Téhéran.