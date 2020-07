L'Iran et les pays de l'organisation de l’ECO vers le développement de la coopération culturelle

Le chef de l'institution culturelle de l'organisation de l’ECO et le chef de la Fondation culturelle Rousaki, Mahdi Afzali, lors d’une rencontre, ont souligné la nécessité de développer la coopération culturelle bilatérales.



Sarvar Bakhti a souligné l'importance de la langue persane, considérant sa perpétuation comme l'une des tâches de l'organisation, se déclarant prête à établir des activités conjointes à cet égard.



Bakhti a déclaré qu'ECO et la Fondation culturelle Roudaki peuvent collaborer et faire de grands progrès dans le domaine de la musique, du cinéma, des beaux-arts et des arts traditionnels.

Mahdi Afzali, pour sa part, a souligné la mission de l'institution dans la préservation et l'expansion de la langue persane, annonçant la volonté de l'établissement de coopérer avec l’ECO pour établir des activités conjointes dans ce domaine.



Il a également annoncé la meilleure disposition de la Fondation à participer et à accueillir des célébrations internationales pendant la semaine de l'unité à l'occasion de la naissance du Saint Prophète (PSL).

Il convient de noter que l'Organisation de coopération économique (Eco) comprend l'Iran, la Turquie, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Azerbaïdjan.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**