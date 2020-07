L’Iran exporte du thé vers 12 pays

L'Irak occupe la première place avec 183 tonnes d'une valeur de 237 500 $ et le Kazakhstan est la deuxième destination d'exportation de thé iranien avec 112 tonnes de thé iranien d'une valeur de 126,09 $.

Respectivement, l'Afghanistan avec 69 tonnes et l'Allemagne avec 37 tonnes, l'Inde avec 35 tonnes, le Tadjikistan avec 29 tonnes, la Russie avec 12 tonnes, l'Ouzbékistan avec 10 tonnes et la Turquie 6 tonnes sont dans les prochains rangs des clients du thé iranien, a déclaré le porte-parole de l'Administration des douanes de la République islamique d'Iran (IRICA).

Au premier trimestre de cette année, environ 14 000 354 tonnes de thé d'une valeur de 68 millions 890 000 794 dollars ont été exportées depuis les douanes du pays.

Notre pays a importé du thé de 14 pays, le plus grand volume d'importations vient de l'Inde avec plus de 8 000 tonnes et une valeur de 36 millions 812 000 269 dollars, a ajouté Rouhollah Latifi.

