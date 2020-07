Les sanctions US aboutissent au développement des relations Iran-Irak

Selon l'agence de presse officielle irakienne, al-Abadi a déclaré que la visite d'al-Kadhimi en Iran était une phase complémentaire pour les visites déjà effectuées par d'anciens premiers ministres irakiens en Iran, visant à défendre les intérêts supérieurs de l'Irak et à utiliser la richesse de la civilisation et de l'histoire de ce pays pour renforcer ses relations étrangères.

"L'Irak essaie de jouer un rôle régional et international et d'avoir de bonnes relations proportionnées avec les États-Unis, l'Iran et l'Arabie saoudite. Bagdad doit équilibrer ses relations internationales et rester à l'écart des conflits. Et cela n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Irak, mais aussi dans l'intérêt de la région.", a ajouté le chef de la coalition politique irakienne Al-Nasr.

Al-Abadi a précisé: "Le déplacement de Mustafa al-Kadhimi en Iran et sa décision de se rendre dans d'autres pays de la région est une opportunité afin de montrer l'indépendance de l'Irak, de réaliser les intérêts nationaux et les intérêts communs de l'Irak à travers la paix et la sécurité et la prévention des conflits."

"Étant donné que l'Iran est sous sanctions américaines, l'Irak a une bonne opportunité de développer des relations avec l'Iran, des relations fondées sur des intérêts mutuels et le respect de la souveraineté. ", a déclaré l'ancien Premier ministre irakien.

Le premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi s'est rendu à Téhéran à la tête d’une délégation de haut niveau, et a rencontré des hauts responsables iraniens, notamment le Guide suprême de la Révolution islamique.

Il s'agit du premier voyage à l'étranger de Mustafa Al-Kadhimi depuis son élection au poste de Premier ministre de la République irakienne.

