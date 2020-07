La visite d'Al-Kazimi à Téhéran sera une occasion unique de développer les relations Iran-Irak (Zarif)

Actuellement en visite à Bagdad, Zarif, lors d’une réunion avec le chef du Conseil judiciaire suprême en Irak, «Faiq Zaidan», a ajouté que cette visite offre une occasion favorable de suivre les accords conclus entre Téhéran et Bagdad lors de la visite du président Rohani en Irak en 2019.

Il a également exprimé son espoir de voir le succès de la prochaine visite du Premier Ministre irakien mardi prochain, et d’une manière qui contribue aux intérêts des peuples des deux pays amis.



En outre, le Président du Conseil judiciaire irakien a salué les positions de la République islamique d’Iran en faveur de l’Irak et de son peuple; Il a décrit les relations de son pays avec l'Iran comme très importantes.



Zaidan a pour sa part souligné que l'Iran et l'Irak ont ​​de nombreux dénominateurs communs à partir desquels commencer afin de développer des relations bilatérales dans divers domaines bilatéraux.

Il est à noter que «les efforts déployés par l'Iran et l'Irak pour suivre le dossier juridique de l'assassinat des chefs de la résistance, le martyr Hajj Qassem Soleimani et le martyr Abu Mahdi Al-Muhandis», ont été au centre des discussions entre les deux parties lors de cette réunion.

