La mise en œuvre de programmes économiques et de reconstruction «prouve l'échec des sanctions» US

Nobakht a ajouté jeudi 13 aout lors d'une réunion dans la province de Mazandaran (nord de l'Iran) que les Etats-Unis en imposant des sanctions, avaient l'intention de perturber l'économie iranienne, mais malgré cela et la fermeture de tous les points de change financiers et bancaires, les programmes de développement et de reconstruction du pays ne se sont pas arrêtés.



Les échanges financiers dans le domaine de l'exportation et de l'importation s'élevaient à plus de 100 milliards de dollars par an, mais ils ont considérablement diminué en raison de l'embargo pétrolier sur l'Iran, soulignant que la roue de la reconstruction ne s'est pas arrêtée même un jour, a-t-il ajouté.



Il a souligné que la résistance du peuple iranien aux conditions économiques difficiles que traverse le pays a conduit à l'échec des sanctions américaines.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**