Des terroristes ont assassiné 35 Iraniens l’année dernière

La Fondation Habilian, en tant que représentant des familles des martyrs iraniens victimes des assassinats terroristes, a recueilli de nombreux documents sur les crimes et assassinats de groupes terroristes depuis sa création, et a toujours fourni les documents collectés aux institutions nationales et internationales compétentes.

Dans son tout récent rapport, la Fondation fait une brève rétrospective des opérations terroristes perpétrées au cours de l’année civile dernière en Iran (mars 2019 – mars 2020).

Le rapport indique le type des opérations terroristes, les groupes criminels impliqués, le nombre et les métiers des victimes et les lieux des incidents.

Parmi les groupes terroristes qui ont commis ces crimes en Iran l'année dernière figurent respectivement le groupe terroriste Jaish al-Adl avec 13 opérations, PJAK(12), divers (7), le groupuscule Moujahidine du peuple (OMK) (6), le Parti démocratique du Kurdistan (3), le terrorisme d’Etat américain (1) et les étrangers anonymes toujours avec une opération terroriste.

Le rapport brosse également un bref tableau sur les actions de la République islamique d’Iran contre le terrorisme et énumère les incidents terroristes contre l’Iran par ordre chronologique.

Le texte mentionne également les noms des martyrs des assassinats terroristes perpétrés l’année dernière en Iran parmi lesquels brille le nom du brave général Qassem Soleimani.

