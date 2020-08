Iran: plus de 360 000 véhicules ont été produits en 5 derniers mois

Téhéran (IRNA)- Un rapport statistique sur la production et les livraisons cumulées de véhicules produits par Iran Khodro et Saipa montre qu'au cours des 5 derniers mois, plus de 360000 véhicules ont été produits, soit 21% de plus par rapport à la même période l'an dernier.

Selon un rapport du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, la production totale d'Iran Khodro et Saipa s'est élevée à 360 599 véhicules au cours des 5 derniers mois.



Par rapport à la production de 298307 véhicules au cours de la même période de 2019, la production a augmenté de 21%.



Au cours des cinq premiers mois de cette année, le nombre de livraisons sur obligations à court terme dans ce secteur a également augmenté de 239% pour atteindre 34 148 véhicules.

