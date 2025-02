Dans certaines parties de ce message, on peut lire : « Seyyed Hassan Nasrallah, à une époque où de nombreux dirigeants arabes et musulmans se soumettaient aux pressions extérieures, a su, et cela avec détermination et dignité, transformer la pensée de la résistance en une équation stratégique à l’échelle régionale. Il croyait que la légitimité de tout mouvement ne réside pas dans les armes dôtées ou les soutiens étrangers, mais dans l'accompagnement des peuples et dans ses racines sociales. C'est sur cette base qu'il a su transformer le Hezbollah d'un groupe guérillero en un acteur influent sur diverses scènes politique, sociale et culturelle du Liban et du monde musulman. Grâce à son talent, il a su former un mouvement militaire défensif efficace. A cela s’ajoute son discours civilisatoire et moral à l'échelle régionale et internationale.

Sayyed Hassan Nasrallah croyait que la légitimité de tout mouvement ne réside pas dans les armes dotées ou les soutiens étrangers, mais dans l'accompagnement des peuples et dans ses racines sociales. En exploitant les capacités et potentiels du mouvement de la Résistance libanais, Hezbollah, Nasrallah a non seulement soutenu les Palestiniens sur le plan militaire, mais aussi sur les plans diplomatique et médiatique, parvenant à isoler le régime d’Occupation sioniste sur la scène mondiale. Pour Nasrallah, la Palestine n'était pas un slogan, mais une conviction. Il a toujours souligné que la question palestinienne n'était pas seulement un conflit territorial, mais une question humaine, morale et historique liée à l'honneur du monde musulman. Sous la direction de Nasrallah, le Hezbollah est devenu l'un des piliers principaux du soutien au peuple palestinien et à leur résistance contre l'occupation.

L'engagement du Hezbollah dans le conflit contre le régime sioniste, qui est survenu peu après la bataille du Déluge d'Al-Aqsa et en soutien au peuple opprimé de Palestine, constitue un autre moment clé de l'histoire de la Résistance libanaise. Cette action n'était pas une simple réaction ponctuelle, mais faisait partie d'une stratégie à long terme visant à analyser la capacité offensive d'Israël et à empêcher la poursuite de la campagne génocidaire à Gaza. Avec une décision éclairée, Nasrallah a montré que la résistance n'est pas un concept temporaire, mais un mouvement historique qui œuvre toujours pour la justice.

Aujourd'hui, les ennemis de la Résistance pourraient penser qu'avec la triste disparition de Sayyed Hassan Nasrallah, son chemin s'est arrêté. Mais, comme toujours, ils commettent une erreur de calcul en ne reconnaissant pas la réalité. Des hommes comme Nasrallah ne vivent pas dans leur corps, mais dans leurs idées. Ce chemin est celui tracé par le sang des moudjahidines et des combattants. »