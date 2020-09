Hockey : première étape pour former une équipe nationale en Iran après 20 ans

Jusqu'à présent, en raison de la nature difficile de ce domaine sportif et les difficultés liées à la conception et à la construction et aux équipements nécessaires à ce sport d'équipe se jouant sur une patinoire spécialement aménagée, il n'était pas possible d'y opérer en Iran.

Mais avec la construction d'une nouvelle patinoire d'une superficie de 3600 mètres carrés, qui répond aux normes internationales, il est devenu possible de former une équipe nationale de hockey sur glace pour la première fois.

Aujourd'hui, après 20 ans, le son des bâtons de hockey des filles a été entendu sur la patinoire de l'Iran Mall. Atmosphère indescriptible rempli de joie que l'on pouvait saisir dans les yeux et la voix de chaque joueuse. Il s’agit de la discipline que les Iraniennes connaîtront pour la première fois lors de la Coupe d'Asie aux Philippines.

Malgré tous les problèmes et la crise sanitaire du coronavirus, les joueuses étaient venues avec des masques sur le visage de différentes villes pour participer à la sélection de l'équipe nationale. Elles ont revêtu des chapeaux spéciaux et sont entrées sur le terrain, en observant la distance sociale, afin de faire partie des 30 personnes sélectionnées et cela avec mille espoirs.

Azam Sanaï, la capitaine de l'équipe nationale iranienne de hockey sur glace, a exprimé ses souhaits et ceux des autres joueuses et déclaré : « Lorsque nous jouions au hockey inline, nous rêvions de jouer sur la glace et aujourd'hui, nous l’avons réalisé. »

