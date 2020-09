Le volume du commerce extérieur iranien dépasse les 24 milliards de dollars en 5 mois

Au cours des cinq derniers mois, le volume du commerce extérieur a atteint 52 millions de tonnes pour une valeur de 24 milliards et 600 millions de dollars, alors que le volume des exportations a atteint 38 millions de tonnes pour une valeur de 10 milliards et 900 millions de dollars, et les importations 13,8 millions de tonnes évaluées à 13,7 milliards de dollars.

Les cinq destinations des exportations iraniennes non pétrolières au cours de cette période sont la Chine avec 566 millions de dollars, l'Irak avec 441 millions de dollars, les EAU avec 338 millions de dollars, l'Afghanistan a importé 158 millions de dollars de marchandises iraniennes et la Turquie a importé des marchandises d'une valeur de 108 millions de dollars.

Quant aux cinq sources des importations iraniennes pendant cette période, il s'agit de la Chine avec 746 millions de dollars, les EAU avec 707 millions de dollars, la Turquie 297 millions de dollars, l'Inde 184 millions de dollars et l'Allemagne 125 millions de dollars.

