Les exportations de l'Iran presque quatre fois plus élevées que ses importations

S’exprimant à l’occasion d’une interview avec l’IRNA le samedi 29 août, Seyyed Rouhollah Latifi a ajouté : « Le commerce de l'Iran avec les pays étrangers en août a atteint 9 millions 822 mille tonnes d'une valeur de 5 milliards 37 millions de dollars. »



« La part des importations était de 2 millions et 41 mille tonnes d’une valeur de 2 milliards et 875 millions de dollars et la part des exportations était de 7 millions et 781 mille tonnes d’une valeur de 2 milliards et 162 millions de dollars », a-t-il expliqué.

Il a évoqué les destinations d'exportation des produits non pétroliers du pays et a déclaré: « La Chine avec 2 millions 195 milliers de tonnes d'une valeur de 566 millions de dollars, l'Irak avec 1 million 420 milliers de tonnes d'une valeur de 441 millions de dollars, les Émirats arabes unis avec 1 million 324 milliers de tonnes d’une valeur de 338 millions de dollars, l'Afghanistan avec 514 000 tonnes pour 158 millions de dollars et la Turquie avec 226 000 tonnes pour 108 millions de dollars, étaient les cinq destinations d'exportation de notre pays. »

Le secrétaire du Conseil d'information douanière a rappelé : « Les exportations de l'Iran vers ces cinq pays représentent 73% de nos exportations en poids et plus de 74% en valeur. »

S’agissant de l'importation de marchandises en août, il a déclaré : « Les cinq principaux pays importateurs de marchandises dans le pays en août, étaient la Chine avec 335 mille tonnes d'une valeur de 746 millions de dollars, les Émirats arabes unis avec 390 mille tonnes d'une valeur de 707 millions de dollars, la Turquie avec 227 mille tonnes d'une valeur de 297 millions de dollars, l'Inde avec 152 mille tonnes d'une valeur de 184 Million et l'Allemagne avec 55 mille tonnes d'une valeur de 125 millions de dollars.

Au total, un million et 159 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 2 milliards et 59 millions de dollars ont été importées de ces pays.

« En termes de poids, environ 57% et en termes de valeur, 74% des importations totales du pays en août provenaient de ces cinq pays », a-t-il encore déclaré.

