Recherche scientifique: l'Iran fait partie des 20 premiers pays du monde

La production de science en Iran a connu une forte croissance au cours des deux dernières décennies, et c'est ce que les sites internationaux les plus prestigieux ont montré, notamment Clarifit Analytics et Scopus, ainsi que le site de référence pour les sciences du monde islamique, car les statistiques indiquent la croissance continue de la production scientifique en République islamique.

Dehghani a indiqué que la part de l'Iran dans la production scientifique dans la région au cours de l'année 2019 était de 29% et pour les pays islamiques de 20%.

Dehghani a souligné que le nombre de publications scientifiques répertoriées pour la République islamique d'Iran dans la base de données ISI en 2019 était de 123, ce qui montre une croissance d'environ trois fois par rapport à 2010, lorsque le nombre de publications scientifiques iraniennes était de 36.

Le responsable du site de citation des sciences du monde islamique a ajouté que la production scientifique en Iran avait connu une croissance de 10,8% par rapport à 2018.

Dehghani a indiqué que, malgré les difficultés qu'il connaît, l'Iran se caractérise par une forte croissance scientifique et figure parmi les 20 premiers pays dans le domaine de la recherche scientifique.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**