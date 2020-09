La langue et la littérature persanes à l’Université du Sénégal

« L'Université du Sénégal a ouvert un département spécial de langue et de littérature persanes depuis 2004 et a organisé, jusqu'en 2017, un total de 8 formations par série, dans cette branche, au niveau de la licence (Bac+4) et de la maîtrise (Bac+6) », a fait savoir l'ambassadeur de la République islamique d'Iran et le représentant de la Fondation Saadi au Sénégal, Mohammad Reza Dehchiri, rapporte les Relations publiques de la Fondation Saadi.

Le Sénégal est le premier pays islamique et stratégique d'Afrique de l'Ouest où l'Iran a ouvert une ambassade.

L'ambassade d'Iran à Dakar s'apprête à organiser une cérémonie pour un demi-siècle de relations diplomatiques entre les deux pays. Le Sénégal est situé en Afrique de l'Ouest avec une superficie de 196 000 kilomètres carrés et une population qui atteint 16 millions d'habitants.

Le pays a obtenu son indépendance le 4 avril 1960, et la stabilité politique et la coexistence pacifique sont des caractéristiques proéminentes du pays.

Plus de 95% de sa population est musulmane et le soufisme islamique a une forte implantation dans le pays.

