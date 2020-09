Production de pneus automobiles : une croissance de 27% au cours des cinq premiers mois de l’année

Ce volume de production comprend 10 millions 232 mille 759 pneus, ce qui en termes de nombre de pneus affiche une croissance de 26% par rapport aux cinq premiers mois de l'année dernière.

Selon le rapport, au cours de cette période, 62 968 tonnes de pneus pour voitures particulières (croissance de 28%), 9 268 tonnes de pneus pour fourgons (croissance de 13%) et 21 237 tonnes de pneus de fret et d'autobus (croissance de 10%) ont été produites dans le pays.

Au cours de la période mentionnée, la production de pneus agricoles légers a augmenté de 123% et a atteint 2223 tonnes, la production de pneus agricoles lourds a également augmenté de 42% pour atteindre 7832 tonnes et les pneus de construction routière et de véhicules industriels ont augmenté de 17% et passe à 20 401 tonnes.

Au cours de cette période, la production de pneus pour motos a augmenté de 23% et s’élève à 5 625 tonnes et la production de tubes a augmenté de 39% pour atteindre 4 960 tonnes.