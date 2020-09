Le ministre iranien de la Santé lance un appel mondial pour la fin des sanctions américaines

Dans cette lettre adressée au Dr Tedros Adhanoum, Saïd Namaki a souligné : « Il est temps pour une mobilisation mondiale de lever toutes les sanctions pour ne pas mettre en danger la santé des personnes touchées. Je vous demande d’intervenir et de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux sanctions américaines illégitimes et unilatérales qui ont causé la souffrance et la mort du peuple iranien et d’autres nations et qui ont des conséquences négatives sur la santé et la sécurité sanitaire mondiales. »

Il n’a pas manqué à remercier, dans cette lettre, l'Organisation mondiale de la santé pour sa lutte contre la pandémie de Covid-19, qui exige a-t-il dit « la solidarité, le sacrifice et l’engagement à tous les niveaux dans le monde. »

« Malgré notre lutte totale contre le COVID-19, la République islamique d'Iran fait face à des violations unilatérales, illégales et flagrantes du droit international, y compris du Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC). Cela a conduit à des sanctions généralisées, cruelles et inhumaines contre le peuple iranien », déplore le ministre.



Il a ajouté que le blocage de l'accès de l'Iran aux canaux bancaires mondiaux avait endommagé l'économie iranienne et perturbé d'importantes activités commerciales, notamment en ce qui concerne l’exportation des médicaments et du matériel médical. Cela a ciblé et endommagé la santé de la population de notre pays dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, a-t-il encore regretté.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**