Visite virtuelle du Musée du verre et de la poterie d'Iran

Téhéran (IRNA)- Le directeur du Musée du verre et de la poterie d'Iran, Hamid Vakil Bachi, a annoncé qu'en raison du virus mortel du coronavirus qui continue de circuler, une visite virtuelle du musée du verre et de la poterie de l'Iran était prévue pour les touristes nationaux et étrangers.

Les musées confrontés aux défis du COVID-19 restent engagés auprès des visiteurs. Dans une interview avec l'IRNA, Hamid Vakil Bachi, a déclaré : « Depuis l'apparition du Coronavirus, les visites de sites culturels muséales sans espace ouvert ont été suspendues, ce qui a été mis à l'ordre du jour, et cela avec la coopération du secteur privé, la construction d'un site éducatif et la présentation du musée. Il a déclaré que plus d'un millier de photos des plans, des objets, des sections d'entrée et des salles de ce musée ont été utilisées pour la mise en œuvre du site virtuel. « Les visiteurs peuvent s'arrêter sur n'importe quel objet et lire les informations exactes », a-t-il poursuivi. Selon le directeur du Musée du verre, le site virtuel du Musée a été achevé en trois mois, ce qui pourrait être le meilleur moyen de présenter les attractions culturelles de Téhéran pendant cette période et les jours où il est fermé pour les personnes intéressées. Le musée du verre et de la poterie d'Iran offre aux internautes une visite virtuelle de qualité sur ce lien : http://myvirtualland.ir/other/abgineh/index.html