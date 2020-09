Six médailles de l'Olympiade mathématique asiatique décernées aux élèves iraniens

Amir Mohammad Qanbari. Ali Saleh Esmailzadeh, Ardechir Zaferantchi, Atrisa Sadat Moussavian, Seyyed Mobin Qarun et Anisa Kavian sont six élèves de la province d'Hormozgan dans le sud de l'Iran qui ont été honorées par des médailles d'or, d'argent et de bronze, à l'Olympiade mathématique asiatique SASMO 2020.

Tous les étudiants qui ont remporté des médailles d'or et d'argent pourront également participer à l'Olympiade asiatique de la jeunesse (IJMO 2020).

Le pays hôte de Singapour permettra également à tous les médaillés de participer au SIMOC (singapoor math Olympiad Challenge).

