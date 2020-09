Journée européenne des Langues : «Manifestations du persan dans le monde iranien» à Paris

La célébration de la Journée qui était autrefois l’occasion pour tous les centres culturels dont celui de l’Iran de lancer une journée Portes ouvertes en direction du public, a eu lieu plutôt cette année dans une ambiance virtuelle pour cause de Coronavirus. A cette occasion plusieurs chercheurs et professeurs éminents iraniens et étrangères, ainsi que des passionnés de la langue et de la culture persanes dans le monde iranien, se sont réunis autour d’un webinaire. Au programme une série de conférences intéressantes, l’occasion de découvrir la langue de Ferdowsi et le patrimoine linguistique iranien.

Le webinaire «Manifestations du persan dans le monde iranien» a eu lieu le vendredi 25 septembre de 18h à 20h, un jour avant la date choisie par le Conseil de l’Europe pour fêter la JEL. Au cours de la rencontre, les invités de prestige à savoir Patrick Ringgenberg, Historien de l’art, chercheur associé à l’Université de Lausanne, Homa Lessan Pezechki, Profsseur de la langue et littérature persanes à l’Université Aix-en-Provence, Reza Afchar Naderi, Poète, docteur en littérature iranienne et traducteur de poésie persane, Sharareh Salehi, Historienne de l’art et artiste peintre, docteur en études orientales et Jean-Claude Voisin, Historien, Archéologue, Spécialiste du Moyen-Orient et de l’Iran, sont intervenus, manière d’échanger sur les contenus académiques et leurs expériences personnelles, sensibilisant leurs interlocuteurs sur l’importance de l’apprentissage des langues en tant qu'outil permettant une meilleure compréhension interculturelle.

« De la langue à l’écriture, de la calligraphie au livre du monde », « La Hiérarchie des langues et des registres dans l’aire persane », « Chants patriotiques d’Iran », « La manifestation de la littérature persane dans la peinture iranienne » et « Le persan dans le langage quotidien en Andalousie musulmane », étaient les thèmes abordés respectivement par les invités spécialistes.

La Journée européenne des langues qui s'ouvrent également aux langues du monde a lieu chaque année le 26 septembre. Elle a été créée en 2001 par le Conseil de l'Europe et est organisée conjointement avec l'Union européenne.

Elle est l'occasion de sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues et de promouvoir le patrimoine linguistique de l'Europe mais aussi de découvrir de nouvelles cultures.

À l'occasion de la Journée, des événements sont organisés dans toute l'Europe : manifestations, émissions de radio et de télévision, cours de langues, conférences, etc. Individuellement ou en groupe, chacun est libre de décider de la nature des activités qu'il souhaite organiser, et cela en respectant les protocoles sanitaires car la crise de Covid-19 ait imposé des restrictions.

