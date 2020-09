Olympiade mathématique mondiale : des élèves iraniens remportent 6 médailles colorées

Composée de 6 membres, l'équipe scolaire de l'Olympiade mathématique scientifique de la République islamique d'Iran, qui a participé à la 61e Olympiade mathématique mondiale 2020 en Russie, a remporté une médaille d'or, trois d'argent et deux de bronze et s'est classée 18e sur 110 pays. Elle a également amélioré sa position et grimpé de cinq marches par rapport à l'année dernière, selon le Centre d'information et de relations publiques du ministère de l'Éducation.

Alireza Haqqi a remporté une médaille d'or à l'Olympiade mondiale de mathématiques 2020, organisée par la Russie le 21 septembre 2020. Kian Chamsaï, Mohammad Mochtaqifar et Ali Mirzaï ont remporté l'argent. Seyyed Reza Hosseini Dolatabadi et Matin Yadollahi ont également reçu des médailles de bronze.

Organisée pour les élèves du secondaire, l'Olympiade mathématique mondiale est la plus ancienne olympiade scientifique au monde.