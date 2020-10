Le « Roi du chant » de l’Iran s’envole vers l’éternité

Né le 23 septembre 1940 à Machhad, Ostad Mohammad Reza Chajarian, était l'un des chanteurs classiques de musique persane les plus acclamés.

Le « Roi du chant » traditionnel d’Iran a été admis à l'unité de soins intensifs le 5 octobre dans un état instable et pour des problèmes cardiaques, pulmonaires et respiratoires, la perte de conscience, l’hypotension et la chute des plaquettes.

Dans une vidéo publiée en Mars 2016 juste avant la fête persane de Norouz, Shajarian a annoncé qu'il a commencé un traitement pour le cancer du rein, depuis il se battait contre la maladie.

