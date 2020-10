Les nouvelles sanctions américaines sont politiquement motivées et visent à servir leurs propres objectifs internes (Rouhani)

Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que les nouvelles sanctions imposées par les États-Unis au secteur bancaire iranien constituaient un effort de nature «terroriste, cruelle et inhumaine» visant à mettre des obstacles majeurs aux transferts de fonds pour l'achat de médicaments et de nourriture au milieu de la pandémie de coronavirus .

«Tout le monde est témoin que la décision de Washington est en totale violation du droit international; et en ces temps de pandémie de coronavirus, l’attitude de la Maison Blanche est complètement contre l’humanité; et les soi-disant défenseurs des droits de l'homme devraient le condamner dans le monde entier », a déclaré Rouhani lors d'un appel téléphonique avec le gouverneur de la Banque centrale d'Iran (CBI) Abdolnaser Hemmati vendredi.

L'administration américaine, a déclaré le président iranien, agit conformément à ses objectifs politiques et à ses efforts de propagande à des fins nationales.

Jeudi, les États-Unis ont pris pour cible le secteur financier iranien en imposant des sanctions à 18 banques iraniennes, au mépris des objections humanitaires de l’Europe.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a spécifié deux des cibles: la banque iranienne Maskan et la banque Keshavarzi. Le premier est utilisé par la plus grande partie des 80 millions d’habitants du pays pour obtenir des prêts les aidant à acheter une maison, tandis que le second a les plus gros enjeux dans le secteur agricole du pays.

La banque Refah Kargaran, qui est favorisée par les ouvriers et les techniciens du pays, la banque Gharzolhasaneh Resalat, réputée pour ses prêts à faible taux d'intérêt et à faible taux d'intérêt, et la Karafarin Bank, axée sur l'esprit d'entreprise, figuraient également parmi les institutions financières.

Les autres institutions interdites ont été nommées Pasargad Bank, Saman Bank, Sarmayeh Bank, Tose’e Ta’avon (Cooperative Development) Bank, Tourism Bank et Amin Investment Bank.

L'OFAC a allégué que la mesure relativement générale était conforme à la politique générale des États-Unis de cibler les entités iraniennes qui «pourraient» être utilisées pour soutenir le programme nucléaire iranien, le programme de missiles ou, ce qu'il a appelé, son «terrorisme »Activités et« influence régionale maligne ».

Ailleurs dans ses remarques, le président iranien a souligné que de telles initiatives infructueuses de Washington s'inscrivent dans le contexte d'une erreur stratégique du président Donald Trump de se retirer de l'accord nucléaire multilatéral, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), signé entre la République islamique et six grandes puissances mondiales en 2015.

Sur la base d'une analyse erronée, a déclaré Rohani, l'administration américaine pensait que les sanctions briseraient la résistance de la nation iranienne et causeraient des problèmes au pays, mais il a été prouvé plus tard que «cette analyse est loin d'être vraie et a été inefficace».

Washington et ses plus proches alliés régionaux, Israël et l’Arabie saoudite, tentent en vain depuis plus d’une décennie d’incriminer le programme d’énergie nucléaire de l’Iran.

La campagne a été annulée par les rapports successifs de l’agence nucléaire des Nations Unies qui ont vérifié le caractère pacifique du travail nucléaire de la République islamique.

En mai 2018, le président américain Donald Trump s'est retiré unilatéralement d'un accord nucléaire approuvé par l'ONU, qu'il avait signé en tant que membre du groupe P5 + 1 avec Téhéran en 2015, et a réimposé les sanctions anti-Iran qui avaient été levées en vertu l'accord.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**