La réouverture de la frontière entre l'Iran et le Kurdistan irakien

Suite à l'entente entre les responsables de la province du Kurdistan iranien et le ministère des Affaires régionales de la région du Kurdistan irakien, la fréquentation des voyageurs à travers la frontière entre l'Iran et le Kurdistan irakien, suspendue à cause du coronavirus, a été rétablie à partir du 25 octobre, dans trois point frontaliers de Bashmagh à Marivan, Hadji Imran à Piranshahr (province du Kurdistan iranien) et Parviz Khan à Ghasr Shirin (province de Kermanshah).

