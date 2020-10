Soutien de Macron aux caricatures islamophobes : le Chargé d'Affaires par intérim de France à Téhéran convoqué

Selon l'IRNA citant le service de la presse du ministère iranien des Affaires étrangères, pour protester contre l'encouragement par les hautes autorités françaises des caricatures offensantes à l’encontre du noble Prophète de l’Islam, la paix soit avec lui, Florent Aydalot, chargée d'affaires de l'ambassade de France à Téhéran a été convoqué au ministère des A.E. de la République islamique.

Lors de la rencontre, le vice-ministre iranien des A.E. pour les affaires européennes, tout en condamnant le geste « inadmissible » des autorités françaises qui ont blessé les sentiments de millions de musulmans en Europe et dans le monde, a souligné : « Toute insulte et manque de respect envers le Prophète de l'Islam (PSLS) ) et les nobles valeurs de la religion, de la part de toute personne et dans n'importe quelle position, sont fermement condamnées et rejetées. »

Il a ajouté : « Il est profondément regrettable d'inciter à l'islamophobie et à la haine, sous couvert de la liberté d'expression, qui devrait servir le concept d'empathie et de coexistence pacifique entre les sociétés humaines ».

Pour sa part, Florent Aydalot, premier Conseiller de l’ambassadeur de France en Iran, a promis de transmettre dans les meilleurs délais la protestation de la République islamique d'Iran aux autorités compétentes de son pays.

Mercredi dernier, Emmanuel Macron avait affirmé que la France ne renoncerait pas «aux caricatures», y compris celles du Prophète Muhammad (PSLS), lors d'un hommage au professeur Samuel Paty, récemment décapité par un extrémiste après en avoir montré certaines à ses élèves.

