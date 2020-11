Le temple des Hindous à Bandar Abbas

Téhéran (IRNA)- Bandar Abbas est une ville portuaire au sud de l'Iran où au-delà de la richesse impressionnante et de la variété de ses patrimoines culturels, historiques, folkloriques et naturels, on y trouve son bonheur en toutes saisons. Dans cet article, nous présentons le temple des Hindous de cette ville.

Le port de Bandar Abbas était toujours un centre commercial et fréquenté historiquement par les marins indiens. Le temple des Hindous a été construit en 1892 sous le règne de Mohammad Hassan Khan Saad-ol-Malek, alors gouverneur de Bandar Abbas, grâce aux offres des hindous recueillies par des marchands indiens. Le bâtiment de ce temple est principalement une pièce carrée centrale sur laquelle se trouve un dôme. Le style architectural de ce dôme le distingue non seulement des bâtiments du littoral du golfe Persique, mais également de l’Iran tout entier. La conception de ce monument est inspirée par l'architecture indienne mais les éléments iraniens aussi y sont clairement visibles.