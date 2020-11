Des chercheurs iraniens ont produit un stimulant pour la croissance des cucurbitacées

Les chercheurs de cet institut de recherche ont réussi à collecter et à examiner des centaines d'isolats bactériens indigènes provenant de serres commerciales du pays et à développer des produits formulés à base de bactéries, stimulant la croissance des plantes.

« Cette méthode, tout en augmentant la quantité et la qualité des produits tels concombre, tomate et poivron, réduit la consommation de toxines chimiques et de nitrate restant dans ces fruits », s’est-elle félicité.

Autour des racines des plantes, c'est tout un monde de bactéries et les stimuler en faveur de la croissance permet de réduire l'usage des produits chimiques.

