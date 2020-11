Le secteur minier: la production continue en Iran malgré les sanctions

La production de l'Organisation iranienne de développement des industries minières et métallurgiques (IMIDRO) a connu une croissance remarquable au cours des six derniers mois de cette année, la production d'éponges de fer ayant augmenté de 19%, de billes de fer de 18% et de lingots de fer de 12% par rapport à l'année précédente, s’est félicité Khodadad Gharibpour.

Selon le rapport de l'Organisation iranienne pour le développement de l'industrie minière et métallurgique (IMIDRO), la production de la mi-mars 2020 à la mi-septembre 2020 dans les unités de production d'alliages d'aluminium pur en Iran s'élevait à environ 160700 tonnes.

Cela indique une croissance de 49,7% de la production d'aluminium pur par rapport à la même période l'an dernier. La production de ciment a connu un taux de croissance de 14,8 pour cent et a atteint plus de 29 501 000 tonnes.

La production d'acier brut au cours de cette période a augmenté de 8 pour cent et a atteint plus de 11 426 000 milliards de tonnes.



L'Iran a occupé la pointe de la production de fer spongieux dans le monde au cours des cinq premiers mois de cette année, et il prévoit d'augmenter sa production pour atteindre 33 millions de tonnes.



Les rapports indiquent qu'au cours des années 2018 et 2019, 38 projets ont été mis en œuvre et ouverts dans le secteur des industries minières et minérales, avec des investissements s'élevant à 4,8 milliards de dollars.

