Le Venezuela renforce ses relations stratégiques avec l'Iran

Le ministre vénézuélien des Relations extérieures a déclaré dans une interview exclusive accordée à l'IRNA: "Je pense que le président vénézuélien Nicolas Maduro et le président iranien Hassan Rohani doivent se concentrer sur certains domaines stratégiques touchés par les sanctions américaines. Par exemple, les sanctions américaines contre le Venezuela avaient un impact direct sur le secteur énergétique et la production de pétrole et le transport de marchandises et de denrées alimentaires."

"La décision de l'Iran d'envoyer des pétroliers transportant du carburant à la destination du Venezuela était considérée comme un défi sérieux pour les États-Unis, Mais l'importance de cette décision est allée au-delà de cela et montre la solidarité de l'Iran avec la nation assiégée du Venezuela, d'autant plus que le peuple vénézuélien aussi a fait le même geste il y a dix ans sous la présidence d'Hugo Chavez en vue de prouver sa solidarité avec la nation iranienne.", a ajouté Jorge Arreaza.

"Nous prévoyons maintenant de tenir une commission mixte bilatérale avec la présence de tous les ministres des deux gouvernements, ce qui sera un grand pas vers l'avenir.", a déclaré le chef de la diplomatie vénézuélienne.

