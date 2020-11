La nouvelle administration américaine devra s'efforcer de réparer les torts de Trump (Rouhani)

S'exprimant lors d'une réunion du cabinet à Téhéran mercredi, Rouhani a déclaré que la nation iranienne avait tout au long de son histoire enregistré deux défenses sacrées; l'un contre la guerre imposée par l'Irak des années 80, et l'autre contre la guerre économique à l'époque du Trumpisme, et il est sorti victorieux dans les deux cas.

Il a remercié les Iraniens d'avoir intensifié leur résistance au cours des trois dernières années, ajoutant que «l'une des grandes manifestations de la victoire de la nation iranienne et de la défaite définitive de l'ennemi dans cette guerre économique est la fin de l'ère du Trumpisme».

Rouhani a également critiqué Trump pour avoir commis «les pires crimes de l'histoire américaine contre des nations indépendantes, en particulier celles d'Iran et de Palestine».

«Cette personne a commis des actes inhumains, terroristes et cruels contre la nation iranienne même pendant la pandémie de coronavirus, et a augmenté la pression sur notre pays jour après jour dans la mesure où l'équipe au pouvoir à la Maison Blanche s'est opposée à une offre du Fonds monétaire international (FMI) d'accorder à [l'Iran] un prêt de 5 milliards de dollars à dépenser pour les besoins médicaux et la lutte contre le coronavirus », a-t-il déclaré.

Rouhani a en outre déclaré que la défaite de Trump à l'élection présidentielle de 2020 était enracinée dans ses mauvaises politiques étrangères et sanitaires, ses mesures racistes, son manque de fiabilité et sa campagne populiste de tromperie publique.



La future administration américaine, a-t-il dit, devra travailler dur pour compenser tous les mouvements qui ont terni l’image des Etats-Unis.

«Nous espérons que la prochaine administration américaine condamnera explicitement, dans ses premiers pas, la politique de Trump envers l'Iran ainsi que ses actes anti-droits de l'homme et ses actes terroristes, et [travaillera pour] compenser les mauvaises politiques poursuivies par l'administration précédente ces quatre dernières années », a déclaré Rouhani.

«Comme nous l’avons souligné à maintes reprises, la politique de la République islamique d’Iran est l’engagement pour l’engagement, l’action pour l’action, la réduction des tensions pour la réduction des tensions, le respect du respect et les obligations internationales pour les obligations internationales. S'il y a une telle volonté chez les futurs dirigeants des États-Unis, je pense qu'il sera très facile de résoudre le problème », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que Téhéran et Washington pouvaient tous deux décider et revenir au point où ils étaient le 20 janvier 2017, lorsque Trump a pris ses fonctions.

L'administration Trump a lancé la soi-disant campagne de pression maximale contre l'Iran en mai 2018, lorsqu'elle a quitté l'accord nucléaire multilatéral de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA).



Il a ciblé la nation iranienne avec les sanctions économiques «les plus dures jamais vues» afin de la forcer à se soumettre.



Cependant, la campagne de pression n’a pas atteint ses objectifs, notamment la renégociation de l’accord sur le nucléaire iranien pour couvrir le programme de défense nationale de la République islamique et son rôle influent au Moyen-Orient.



Le président élu américain Joe Biden a fait part de sa volonté de renvoyer son pays au JCPOA comme point de départ des négociations de suivi.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**